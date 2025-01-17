Психолог Хорс: чувство скоротечности жизни возникает из-за нехватки впечатлений

Главный психолог кадрового центра Минздрава России по Новгородской области Михаил Хорс в интервью Общественной Службе Новостей раскрыл причины ускорения восприятия времени с возрастом и предложил способы замедления этого процесса.

Хорс объяснил, что по мере взросления у человека уменьшается количество новых впечатлений, что влияет на восприятие времени. Дети переживают многое впервые, и каждое событие оставляет яркий след, делая их жизнь насыщенной и длинной. Аналогичный эффект испытывают взрослые в отпуске: первый день кажется долгим благодаря новым впечатлениям, однако последующие дни ощущаются короче из-за рутинных занятий. Подобное происходит и в жизни: ранние годы воспринимаются дольше из-за множества открытий, а с увеличением привычных событий внимание смещается внутрь, на собственные эмоции и размышления, что ускоряет субъективное течение времени.

Психолог подчеркнул, что само по себе ощущение быстротечности жизни — это симптом, а не причина беспокойства. Оно может сигнализировать о кризисе среднего или пожилого возраста, сопровождающемся страхом смерти, усиливающим тревогу о потерянном времени.