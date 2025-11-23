Психолог Харлампьева назвала ошибки инструментом развития детей, а не поводом для критики

Психолог Татьяна Харлампьева в беседе с сайтом «Поясним за Тагил» объяснила, как взрослым не помешать естественному стремлению ребенка к самостоятельности.

По словам эксперта, возраст для развития самостоятельности наступает намного раньше, чем принято думать — примерно в год-полтора. Именно тогда ребенок начинает тянуться к ложке или пытаться положить игрушку в коробку. Инициатива, по мнению психолога, является лучшим индикатором готовности ребенка к самостоятельности.

Харлампьева подчеркнула, что дети очень точно чувствуют свои возможности. Если ребенок пробует что-то сделать самостоятельно, пусть даже неуклюже, это означает, что он внутренне готов. В такие моменты важно не перехватывать инициативу и поддерживать ребенка.

Психолог отметила, что ребенку важно не столько добиться идеального результата, сколько чувствовать, что взрослый рядом и не оценивает каждый шаг. Фразы вроде «давай попробуем вместе» или «у тебя получится» работают гораздо эффективнее, чем постоянные советы.

«Ошибка — это инструмент развития, а не повод для критики», — подметила специалист.

Она посоветовала взрослым не торопиться исправлять ошибки ребенка, а спокойно обсуждать, что можно сделать по-другому. Это помогает развивать самостоятельность и уверенность в себе.