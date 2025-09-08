Психолог Харитонова указала на способность рабочих споров провоцировать выгорание
Эмоциональное выгорание может быть вызвано не только переработками, но и хронической необходимостью постоянно доказывать свою правоту. Об этом «Известиям» рассказала бизнес-психолог Виктория Харитонова.
Когда работа превращается в бесконечную арену споров, пояснила специалист, ресурсы организма истощаются.
«На первый взгляд это всего лишь „споры“, но именно они способны довести психику до истощения не хуже, чем ночные смены», — предупредила эксперт.
По ее словам, многократное повторение очевидных вещей воспринимается нервной системой как угроза: сердцебиение учащается, гормоны стресса повышаются, мышечный тонус усиливается.
Основные симптомы такого выгорания — хроническая усталость, потеря интереса к работе, вспышки раздражительности, головные боли, бессонница и скачки давления.