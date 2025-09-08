Психолог Харитонова указала на способность рабочих споров провоцировать выгорание

Эмоциональное выгорание может быть вызвано не только переработками, но и хронической необходимостью постоянно доказывать свою правоту. Об этом « Известиям » рассказала бизнес-психолог Виктория Харитонова.

Когда работа превращается в бесконечную арену споров, пояснила специалист, ресурсы организма истощаются.

«На первый взгляд это всего лишь „споры“, но именно они способны довести психику до истощения не хуже, чем ночные смены», — предупредила эксперт.

По ее словам, многократное повторение очевидных вещей воспринимается нервной системой как угроза: сердцебиение учащается, гормоны стресса повышаются, мышечный тонус усиливается.

Основные симптомы такого выгорания — хроническая усталость, потеря интереса к работе, вспышки раздражительности, головные боли, бессонница и скачки давления.