Психолог Харитонова назвала трату неограниченного времени в Сети признаком интернет-зависимости

Если человек не контролирует, сколько времени он проводит в интернете, то это один из признаков зависимости. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог Юлия Харитонова.

По ее словам, просмотр видеороликов или попытка переключиться с помощью развлечений в Сети нередко приводят к формированию тяжелого состояния, когда человек уже не может обходиться без интернета.

«Одержимому интернетом человеку раз за разом требуется все больше времени, чтобы получить удовлетворение от серфинга в Сети. Аналогичная ситуация наблюдается у алкоголиков», — объяснила психолог.

Как добавил aif.ru, также тревожным звонком станет и тот факт, если человек начинает игнорировать из-за интернета базовые потребности. В частности, речь идет о сне или позывах в туалет.