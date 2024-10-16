Психолог Хакимов рассказал, что распределение обязанностей поможет членам семьи ужиться в одном доме

Когда несколько поколений семьи проживают под одной крышей, разрешение конфликтов должно происходить через диалог. Об этом сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

Он подчеркнул, что без открытого обсуждения мыслей и чувств невозможно донести свою точку зрения. Общение играет ключевую роль в обмене информацией и мнениями в различных ситуациях. Если возникает недовольство, важно научиться объяснять свою позицию в ясной и доступной форме, избегая обвинений и криков. Вежливое и уважительное общение способствует укреплению семейных отношений.

Эксперт также считает, что разумным решением будет распределение обязанностей в доме. Необходимо установить, кто и что делает, а также определить дни и часы выполнения задач. Бабушки и дедушки могут провести время с внуками или помочь с домашними заданиями, пока родители заняты на работе, добавил «Петербургский дневник».