Психолог Хакимов посоветовал посвятить один из майских выходных полному расслаблению | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:53 Психолог Хакимов посоветовал посвятить один из майских выходных полному расслаблению

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Специалист службы психологической помощи Денис Хакимов призвал заранее готовиться к окончанию длинных майских выходных. В беседе с РИАМО он напомнил, что отдых — это снятие стресса и подпитка положительными эмоциями.

Яркая и захватывающая активность, отметил эксперт, действительно подарит массу впечатлений, но при этом заберет много сил.

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«Любой отпуск заканчивается, и лучше всего начать подготовку заранее, чтобы не получилось, что накануне были посиделки до ночи, а утром нужно быть на работе», — добавил психолог.

Он посоветовал посвятить один из праздничных дней полному расслаблению. Отличным вариантом станут спокойные прогулки, добавил сайт kp.ru.