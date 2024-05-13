Психолог Хадарцева рассказала, что попытка резко похудеть к лету может привести к расстройству кишечника и срывам | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:36 Психолог Хадарцева рассказала, что попытка резко похудеть к лету может привести к расстройству кишечника и срывам

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Системный психотерапевт и автор книг Юлия Хадарцева в разговоре с изданием «ФедералПресс» предупредила желающих резко похудеть к летнему сезону о возможных проблемах со здоровьем.

Как пояснила специалист, человек может столкнуться с расстройством кишечника, срывами, булимией или анорексией. Она призвала соблюдать систему, которая не вредит здоровью, — это 80% стабильности и 20% новизны.

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Добиться нужного результата можно лишь в том случае, если ежедневно следовать маленьким действиям, направленным на поддержание здоровья. В первую очередь важно исключить из рациона мучное и сладкое, а затем постепенно добавлять в распорядок дня спорт, добавила психолог.