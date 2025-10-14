Психолог Гут призвал сохранять позицию «взрослого», чтобы избежать конфликтов с коллегами

Рабочие конфликты являются неотъемлемой частью профессиональной среды. Как избежать неприятных ситуаций, рассказал психолог Валерий Гут в беседе с MIR24.TV .

По словам эксперта, для предотвращения споров полезно придерживаться позиции «взрослого»: объективно оценивать ситуацию, вести конструктивный диалог и соблюдать четкие границы.

Психолог посоветовал ориентироваться на прямоту в выражении мыслей и отказаться от скрытого недовольства. Также важно стремиться к поиску компромисса, а не навязывать свое мнение. Кроме того, Бут предложил своевременно обсуждать рабочие вопросы для минимизации риска возникновения непонимания.