Психолог Гришина посоветовала родителям следить за самочувствием работающего подростка | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:35 Психолог Гришина посоветовала родителям следить за самочувствием работающего подростка

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Многие школьники и студенты находят подработку на время летних каникул. Как помочь ребенку в такой период, рассказала семейный психолог Ирина Гришина в беседе с «Газетой.ru».

Она посоветовала родителям следить за самочувствием подростка, так как он может находиться в перенапряжении. Агрессия — повод провести беседу о снижении нагрузки, отметила эксперт.

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По ее словам, взрослые также должны поучаствовать в создании графика ребенка. В список необходимо включить главные потребности и обязанности, добавил сайт kp.ru.