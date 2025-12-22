Психолог Грач объяснила, что увеличение количества доступных вариантов может привести к «параличу решения»

В условиях неопределенности и обилия выбора люди все чаще сталкиваются с проблемой принятия решений. Они откладывают выбор, перекладывая ответственность на других или на технологии. О причинах такой нерешительности и способах справиться с ней рассказала психолог Марина Грач в беседе с «Известиями» .

Психолог объяснила, что увеличение количества доступных вариантов может привести к «параличу решения». В качестве примера она привела эксперимент профессоров Айенгар и Леппер: когда людям предлагали шесть видов джема, 30% делали покупку, а когда видов стало 24 — покупали лишь 3%.

Марина Грач отметила, что сомнения не всегда свидетельствуют о слабости характера. Уверенные в себе люди также могут испытывать неуверенность, но они продолжают действовать, несмотря на нее. Уверенность возникает уже после принятого решения.

Одной из ключевых внутренних причин прокрастинации Грач назвала конфликт между «ребенком», «родителем» и «взрослым» — концептами транзактного анализа. В условиях повышенной тревожности внутренняя детская часть боится ошибки и осуждения, строгий «родитель» требует идеального результата, а рациональный «взрослый» оказывается зажат между страхом и давлением.

Для преодоления «паралича решения» психолог рекомендует проанализировать страх и определить, чей внутренний голос мешает действовать. Также важно разделять зоны ответственности и пересматривать критерии «правильного» решения, снижая требования к идеальному результату.