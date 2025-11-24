Психолог Горелова заявила, что постоянные жалобы и негативные мысли снижают уровень энергии и продуктивность

Постоянные негативные мысли и жалобы уменьшают мотивацию и блокируют творческий потенциал. Об этом рассказал психолог Елена Горелова в интервью сайту RuNews24.ru .

По словам специалиста, регулярная концентрация на проблемах ухудшает настроение и снижает продуктивность. Чтобы избавиться от вредных привычек, необходимо научиться отслеживать моменты недовольства и переориентироваться на положительные аспекты ситуаций.

Простые упражнения, такие как ежедневная практика благодарности и поиск уроков в испытаниях, постепенно меняют внутреннее восприятие мира. Развитие позитивного мышления повышает уровень энергии и улучшает общее самочувствие. Оно открывает доступ к новым возможностям и развивает уверенность в себе, добавила психолог.

Таким образом, отказ от критики и переход к оптимизму позволяют человеку почувствовать большую удовлетворенность жизнью и достичь лучших результатов, подчеркнула Горелова.