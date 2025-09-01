Психолог Горелова назвала чрезмерную категоричность признаком неконструктивного мышления

Психолог Елена Горелова в комментарии для RuNews24.ru рассказала, что привычные мыслительные шаблоны и негативные установки мешают жить полноценной жизнью.

По словам эксперта, тревожность, раздражение или уныние часто вызваны скрытыми убеждениями, влияющими на эмоции. Она обратила внимание на некоторые характерные особенности иррационального мышления.

Среди них — излишняя категоричность, когда происходящее оценивается исключительно в категориях «черное» или «белое», а неудачи воспринимаются как личные поражения. Кроме того, тревожный сигнал — излишняя абстракция, при которой происходит обобщение отдельных ситуаций формулировками «всегда», «никогда» и т. д.

Психолог также отнесла к признакам неконструктивного мышления неправомерный пессимизм, чрезмерную искаженность, идеализм, избыточные требования, запутанность и осуждение.