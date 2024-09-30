Психолог Голубева: вундеркиндам может с трудом даваться обучение в школе

Вундеркинды — дети, обладающие исключительными талантами в одном или нескольких видах деятельности. Как распознать необычные способности у ребенка, рассказала психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, вундеркинды заточены под свои таланты, потому обучение в школе может даваться им с трудом. Несмотря на это, они быстро запоминают определенную информацию и развиваются быстрее сверстников.

Эксперт также отметила, что зачастую такие дети испытывают трудности в общении с ровесниками. Кроме того, они остро реагируют на неудачи и стремятся к совершенству.