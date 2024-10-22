Психолог Голубева: регулярные тренировки и медитации помогут снять эмоциональное напряжение

Во время стресса человек сталкивается с учащенным сердцебиением, повышенным давлением и напряжением мышц. Такое состояние может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом рассказала психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.
Эксперт посоветовала освоить методики снятия эмоционального напряжения. В этом помогут регулярные занятия фитнесом или йогой. Еще один вариант — медитация и дыхательные упражнения.
«Они научат вас контролировать свое дыхание и расслабляться, что поможет справиться со стрессом», — пояснила специалист.
Психолог также рекомендовала не стесняться выражать эмоции через слезы. Данный способ действительно улучшает самочувствие.
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