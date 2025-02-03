Психолог Голубева: дружба может испортиться из-за разных интересов и ценностей

Психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru рассказала, из-за чего портятся дружеские отношения. Со временем интересы и ценности могут изменяться, что приводит к разногласиям и утрате общих занятий, отметила эксперт.
По ее словам, конфликты возникают из-за различий в жизненных позициях, ценностях и поведении. Если друзья не умеют конструктивно решать споры и находить компромисс, это может привести к разрыву. Недостаточное общение и внимание друг к другу также способны ослабить связь.
Голубева подчеркнула, что негативное влияние также оказывают сплетни, зависть или ревность со стороны третьих лиц. Предательство, ложь или нарушение доверия тоже приводят к серьезным проблемам.
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