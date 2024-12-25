Психолог Голубева: детям важнее дарить эмоции, а не дорогие подарки

Семейный праздник Новый год — отличный повод подарить детям не дорогие подарки, а свое время и внимание, уверена детский психолог Ирина Голубева. В комментарии для РИАМО она подчеркнула, что излишнее количество дорогих игрушек может сформировать у ребенка потребительское отношение к празднику и вещам.

Настоящая ценность для детей заключается в присутствии мамы и папы, а также в создании теплой и дружественной атмосферы, написал сайт kp.ru.

Голубева предложила родителям подумать о совместных семейных развлечениях, таких как настольные игры. Такие моменты, на ее взгляд, укрепляют эмоциональную связь между членами семьи и делают праздник незабываемым.