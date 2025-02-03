Психолог Глазунов: антистресс-игрушки могут лишь временно облегчить состояние

Антистресс-игрушки помогают кратковременно снизить напряжение, однако не решают основную проблему. Об этом заявил член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Олег Глазунов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Работает тем, что вы сбрасываете напряжение, которое у вас есть в голове, через перенапряжение мышц. Это чистая физиология», — объяснил эксперт.
По его словам, подобные игрушки действуют как обезболивающее —уменьшают симптомы, но не устраняют основную причину стресса. Игрушки могут кратковременно облегчить состояние, но для долгосрочного эффекта необходимо разбираться с корнем проблемы с помощью грамотного специалиста.
Пять человек пострадали в результате стрельбы рядом со шведской школой
Лекция о летчике Иване Кожедубе пройдет в лицее № 7 в Химках
Более 70 молодых учителей пришли на работу в Дмитровский округ
Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в Балашихе
Красно-черная змея заползла в квартиру к москвичу
Стадион «Строитель» капитально отремонтируют в Клину к декабрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте