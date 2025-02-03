Психолог Глазунов: антистресс-игрушки могут лишь временно облегчить состояние

Антистресс-игрушки помогают кратковременно снизить напряжение, однако не решают основную проблему. Об этом заявил член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Олег Глазунов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Работает тем, что вы сбрасываете напряжение, которое у вас есть в голове, через перенапряжение мышц. Это чистая физиология», — объяснил эксперт.

По его словам, подобные игрушки действуют как обезболивающее —уменьшают симптомы, но не устраняют основную причину стресса. Игрушки могут кратковременно облегчить состояние, но для долгосрочного эффекта необходимо разбираться с корнем проблемы с помощью грамотного специалиста.