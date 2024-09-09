Психолог Гаудиум: постоянная усталость и однообразные эмоции — признаки выгорания
Психолог Аполлинария Гаудиум рассказала, как распознать эмоциональное выгорание. К признакам относятся постоянная усталость, опустошение и апатия, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
Кроме того, на данное состояние указывают проблемы со вкусовыми ощущениями во время приема пищи. К специалисту стоит обратиться, если эмоциональная палитра стала однообразной, подчеркнула эксперт.
По ее словам, в такой ситуации стоит уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе. Восстановить душевное равновесие помогут медитации.
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