Психолог Гамаюн: потеря эмоционального контакта укажет на измену | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:21 Психолог Гамаюн: потеря эмоционального контакта укажет на измену

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Любящие супруги обычно всегда делятся друг с другом какими-то новостями и обмениваются мыслями. Потеря эмоционального контакта и ментальной связи может указывать на измену, сообщила психолог Элена Гамаюн в беседе с Life.

По словам специалиста, в этом случае человек становится более замкнутым и не хочет ничего рассказывать партнеру. Признаками потери контакта могут стать пароль на телефоне или закрытый замок на двери. Также человек постарается отходить подальше во время разговора по телефону.

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Кроме того, о возможной измене сигнализирует вечное желание партнера сбежать из дома и провести больше времени на работе, отметила психолог.