Психолог Галкина назвала постоянную проверку уведомлений признаком зависимости от смартфона

Смартфоны прочно вошли в жизнь многих людей, и иногда отсутствие доступа к гаджету может вызвать тревогу. Психолог Мария Галкина в беседе с «Известиями» рассказала о признаках зависимости от смартфона и способах борьбы с ней.

По словам специалиста, каждый просмотр ленты новостей, лайк или сообщение вызывают микровыигрыш, который приводит к выбросу дофамина — нейромедиатора предвкушения и вознаграждения. Мозг быстро запоминает эту связь: стало скучно или тревожно — взял телефон и получил облегчение. Так формируется привычка.

Социальные сети усиливают эффект за счет страха упустить что-то важное. Пользователи видят «лучшие моменты» чужой жизни и начинают сравнивать их со своей реальностью, что может вызывать беспокойство и ощущение неполноценности. Со временем человеку становится сложнее сосредотачиваться без экрана.

Галкина отметила, что тревожными сигналами могут служить постоянная проверка уведомлений, невозможность спокойно поесть или посмотреть фильм без телефона, предпочтение виртуального общения живому, а также страх и паника при разряженной батарее. На фоне чрезмерного экранного времени могут появиться проблемы со сном, концентрацией внимания, головные боли и ощущение хронической усталости.

Психолог добавила, что даже кратковременный отказ от гаджетов способен принести заметный эффект. Цифровой детокс снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшает качество сна, повышает способность к концентрации и усиливает глубину живого общения.

Галкина предостерегла от радикальных мер и призвала начинать с выработки «цифровой гигиены». Она рекомендует отключать лишние уведомления, вводить вечерние «тихие часы» для приложений, создавать дома зоны, свободные от гаджетов, и ежедневно выделять хотя бы час-два на занятия вне экрана. Постепенные изменения позволяют мозгу адаптироваться без стресса и уже через несколько дней дают ощутимый результат.