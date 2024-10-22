Психолог Фурс: российские сервисы знакомств продемонстрировали рост аудитории за три года

Психолог, коуч Ирина Фурс в беседе с радио Sputnik рассказала, что россияне стали чаще знакомиться через сервисы знакомств. Так, специализированные приложения продемонстрировали высокий рост аудитории за последние три года.
По словам эксперта, тенденция говорит о том, что в последнее время в стране появилось много разведенных и свободных людей. Пары не желают разбираться в семейных проблемах, а выбирают для себя расставание и поиск нового партнера.
Фурс считает, что государство пытается помочь в вопросе создания семьи, однако люди по-прежнему не хотят заводить серьезные отношения с учетом разных жизненных обстоятельств. Вступать в серьезные отношения мужчины и женщины будут готовы тогда, когда у них появится больше стабильности, добавила психолог.
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