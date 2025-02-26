Психолог Фогельгезанг: навязчивые мечты Бузовой о замужестве связаны со страхом одиночества

Навязчивое желание певицы и телеведущей Ольги Бузовой выйти замуж связано с нерешенными проблемами. Об этом рассказала психолог Оксана Фогельгезанг в интервью Ura.ru.
Эксперт отметила, что постоянное обсуждение этой темы свидетельствует о наличии травмы. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова все еще ищет личное счастье.
По словам Фогельгезанг, стремление выйти замуж может быть вызвано страхом одиночества, связанными с детскими травмами, в частности, с отношениями с отцом. Это создает ощущение неполноценности без партнера. Психолог посоветовала Бузовой сначала решить внутренние проблемы, чтобы обрести настоящее счастье.
В США назвали фейком аудиозапись слов сына Трампа о помощи России
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Белгородской области
Стивен Сигал встретился с героем СВО из Якутии
Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
Стало известно, почему в марте пенсии будут меньше февральских
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте