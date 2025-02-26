Психолог Фогельгезанг: навязчивые мечты Бузовой о замужестве связаны со страхом одиночества

Навязчивое желание певицы и телеведущей Ольги Бузовой выйти замуж связано с нерешенными проблемами. Об этом рассказала психолог Оксана Фогельгезанг в интервью Ura.ru .

Эксперт отметила, что постоянное обсуждение этой темы свидетельствует о наличии травмы. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова все еще ищет личное счастье.

По словам Фогельгезанг, стремление выйти замуж может быть вызвано страхом одиночества, связанными с детскими травмами, в частности, с отношениями с отцом. Это создает ощущение неполноценности без партнера. Психолог посоветовала Бузовой сначала решить внутренние проблемы, чтобы обрести настоящее счастье.