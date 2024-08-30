Психолог Филимонова: просьба о помощи — отличный способ завязать дружбу в школе

Психолог Анна Филимонова рассказала, как завоевать друзей в новой школе. Отличный способ — обращение за помощью к одноклассникам, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, можно смело спрашивать у окружающих о расположении нужного кабинета, спортзала, столовой и других помещений.

«Задавать вопрос следует вежливо, но уверенно, а получив ответ, улыбнуться и поблагодарить», — отметила специалист.

Обычно людям, пояснила психолог, нравится чувствовать свою значимость. Даже короткий диалог способен стать началом длительного общения, добавила газета «Петербургский дневник».

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