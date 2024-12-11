Психолог Федулова: человек может погружаться в гаджеты и соцсети, чтобы убежать от жизненных трудностей

Гаджеты и социальные сети стали незаменимым атрибутом большинства современных людей. Телефоны, ноутбуки, планшеты и прочую технику сегодня используют для работы, учебы, развлечения и в быту. Важно обращать внимание на то, сколько времени вы проводите в виртуальном мире, рассказала психолог Ольга Федулова сайту «Узнай.ру» .

Специалист отметила, что чрезмерный скроллинг новостной ленты и «залипание» в телефоне могут быть попыткой человека скрыть свои негативные эмоции, а также убежать от каких-либо жизненных трудностей или переживаний, отмечает kp.ru.

Если на другой вид отдыха, кроме гаджетов, не хватает сил, важно позаботиться о своем эмоциональном состоянии и обратить внимание на уровень усталости.