Психолог Федотова отметила, что ИИ подменяет живое общение у современных детей

Сегодня дети проводят много времени со смартфонами, а родители часто заняты своими телефонами, что приводит к уменьшению живого общения. В результате искусственный интеллект становится важной частью жизни ребенка, замещая реальное внимание и тепло. Психолог-расстановщик Ольга Федотова в комментарии для RuNews24.ru объяснила, что люди выбирают искусственный интеллект по нескольким причинам. Одной из них является доступность.

Она отметила: «Например, у нас не всегда есть возможность позвонить лучшему другу в час ночи и попросить совета, а нейросеть всегда к нашим услугам».

Эксперт также подчеркнула, что постоянное использование гаджетов приводит к потере умения вести диалог и выражать эмоции. «Девайсы, соцсети, приложения поглощают все наше внимание, в результате чего мы теряем навык живого общения», — отметила она.

Ольга Федотова призывает находить время для живого общения и проведения эмоций, несмотря на удобство искусственного интеллекта. Она советует встречаться с друзьями, посещать клубы по интересам и устраивать семейные встречи, чтобы поддерживать навыки реального общения и не утратить эмпатию.