Психолог Федькаева призвала родителей не перегружать детей допзанятиями

Детский психолог Наталья Федькаева указала на распространенные ошибки, которые родители совершают в начале учебного года. Об этом сообщила Lenta.ru .

Специалист отметила, что перегрузка дополнительными занятиями может привести к эмоциональному выгоранию и хронической усталости у детей. Задача родителей регулировать темп, корректировать режим дня и оставлять достаточно времени для отдыха.

«Иногда взрослые не замечают признаков усталости, списывая их на капризы. Но такие сигналы, как навязчивые движения, жалобы на боли или потеря интереса к занятиям, могут указывать на стресс», — пояснила эксперт.

Психолог также подчеркнула важность поддержки самооценки ребенка. Она призвала хвалить его за старания и отмечать даже маленькие достижения. А вот сравнение с другими детьми может нанести вред, добавили «Известия».