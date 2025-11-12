Психолог Евстигнеев указал на уязвимости психики, которыми пользуются мошенники с ИИ

Мошенники, применяющие искусственный интеллект, воздействуют на ключевые аспекты человеческой психики, эксплуатируя базовые потребности в любви, привязанности и безопасности, заявил «Москве 24» психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Он прокомментировал сообщения СМИ о росте случаев «романтического скама», который претерпел значительные изменения благодаря доступности технологий ИИ.

«Мошенники создают не просто собеседника, а идеализированный психологический протез. Этот „партнер“ конструируется так, чтобы идеально заполнить эмоциональные пустоты и удовлетворить потребности жертвы», — пояснил Евстигнеев.

По его словам, процесс манипуляции включает несколько этапов: от «зеркаливания и идеализации» до формирования глубокой привязанности и последующей изоляции жертвы. На последнем этапе предлагается «совместная инвестиция в будущее», что становится финансовым крючком.

Психолог подчеркнул, что «идеальность на грани фантастики» и стремительное развитие отношений должны насторожить. Постоянные отговорки от видеозвонков или встреч также являются тревожным сигналом.