Психолог Евстигнеев объяснил, что спонтанные онлайн-покупки связаны с нейробиологическим механизмом

Согласно исследованию российского финансового маркетплейса, расходы опрошенных жителей России выросли на 19% в июне и июле 2025 года по сравнению с весенним сезоном. Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с «Москвой 24» объяснил, что такие покупки связаны с нейробиологическим механизмом.

«Испытывая стресс, тревогу, скуку, одиночество или ощущение бессмысленности, мозг ищет быстрый способ получить дозу „гормонов радости“, в первую очередь дофамина», — рассказал эксперт.

Чтобы избежать эмоциональных покупок, можно попробовать альтернативные способы получения удовольствия: посетить бесплатные музеи или выставки, заняться новым хобби, физической активностью или укрепить социальные связи.

«Когда возникает желание что-то купить, нужно сделать паузу и задать себе вопрос: „Что я чувствую прямо сейчас? Какую потребность на самом деле пытаюсь закрыть этой покупкой?“» — посоветовал Дмитрий Евстигнеев.