Психолог Ермолаева посоветовала взрослым установить правила пользования смартфонами внутри семьи

Замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Анна Ермолаева в беседе с изданием kp.ru посоветовала взрослым установить правила пользования смартфонами внутри семьи, чтобы уберечь детей от телефонной зависимости.

По словам специалиста, частое сидение в виртуальности приводит к бессоннице, потере аппетита и интереса к физической активности. У детей начинаются проблемы со здоровьем и социальной проявленностью.

«Если вам нужно сделать что-то в телефоне, объясняйте семье: „Мне важно ответить кратко по работе“», — дала совет Ермолаева.

Психолог отметила, что дети во многом ориентируются на взрослых, даже по части сидения в соцсетях.

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