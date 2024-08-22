Психолог Еремина посоветовала начинать с простых объяснений при знакомстве детей с госсимволикой

Психолог Юлия Еремина рассказала, как грамотно организовать процесс знакомства ребенка с государственной символикой. Во время подобных бесед нужно двигаться от простого к сложному, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, лучше начать с легких объяснений, постепенно адаптируя материал под возраст. Исторический контекст можно подключить, когда у детей сформируется способность к анализу.

Специалист также посоветовала научить малышей отличать символы страны. Занятия стоит проводить в игровой форме.