Психолог Еремина посоветовала начинать с простых объяснений при знакомстве детей с госсимволикой

Психолог Юлия Еремина рассказала, как грамотно организовать процесс знакомства ребенка с государственной символикой. Во время подобных бесед нужно двигаться от простого к сложному, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, лучше начать с легких объяснений, постепенно адаптируя материал под возраст. Исторический контекст можно подключить, когда у детей сформируется способность к анализу.

Специалист также посоветовала научить малышей отличать символы страны. Занятия стоит проводить в игровой форме.

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