Психолог Еремин: жертвы домашнего насилия зачастую оправдывают поведение агрессора

В России каждая четвертая семья сталкивается с домашним насилием, причем в 75% случаев жертвами становятся женщины. Кризисный психолог Никита Ерин рассказал «Газете.Ru» о видах семейного насилия и признаках, указывающих на жестокое обращение.
Среди форм насилия выделяются эмоциональное, экономическое, физическое и социальная изоляция. Эмоциональное насилие включает критику, манипуляции и обвинения. Экономическое насилие выражается в контроле финансов и зависимости от партнера. Физическое насилие варьируется от легких толчков до тяжелых побоев. Социальная изоляция заключается в постепенном отделении от семьи и друзей.
Жертвы часто оправдывают поведение обидчика, боясь осуждения или изоляции. Важные маркеры насилия — частые синяки, стремление скрыть травмы одеждой, постоянная тревога и внезапный разрыв социальных связей, отметил специалист.
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