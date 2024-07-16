Психолог Дусалиева: специальная практика расслабления поможет при бессоннице в период белых ночей
Период белых ночей, который наступает летом в северных регионах, способен спровоцировать бессонницу. Как справиться с этой проблемой, рассказала психолог Татьяна Дусалиева в беседе с Ura.ru.
Она посоветовала обратить внимание на специальную практику.
«Необходимо удобно лечь на кровать и постепенно расслабить все мышцы: расслабить лицо, затем опустить плечи и позволить рукам произвольно опускаться вдоль тела, расслабить грудь, ноги, бедра», — пояснила эксперт.
По ее словам, также важно представить что-то расслабляющее, например течение реки или звездное небо. Отличным дополнением к упражнению станет релаксирующая музыка.