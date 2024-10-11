Психолог Дума рассказала, что игры развивают гибкие навыки

Психолог Елена Дума объяснила, как игры способствуют развитию гибких навыков. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» .

Она отметила, что игра является основной деятельностью, помогающей детям осваивать взаимодействие с миром и социумом, а стратегические настолки помогают взрослым наладить коммуникацию с окружающими.

Гибкие навыки охватывают не только способности к выстраиванию межличностных связей, но и внимание, мышление, концентрацию и командную работу. Изучение правил игр также важно для развития этих навыков, поскольку требует запоминания и освоения информации, что аналогично процессам в профессиональной деятельности.