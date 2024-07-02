Психолог Дугенцова: страх старения может довести человека до инфантильности

Психолог Дарья Дугенцова рассказала о последствиях непроработанного страха старения. Многих эта фобия доводит до инфантильности, отметила эксперт в беседе с News.ru .

Так, некоторые начинают одеваться и вести себя как подростки.

«Человек понимает, что не способен изменить свой возраст, поэтому пытается хотя бы внешне выглядеть моложе, более современно», — пояснила Дугенцова.

По ее словам, избавиться от проблемы помогут научные работы и книги на соответствующую тему. Еще один вариант — визит к психологу. Самостоятельно справиться с кризисом достаточно сложно, подчеркнула Дугенцова.