Психолог Дугенцова: страх старения может довести человека до инфантильности

Психолог Дарья Дугенцова рассказала о последствиях непроработанного страха старения. Многих эта фобия доводит до инфантильности, отметила эксперт в беседе с News.ru.

Так, некоторые начинают одеваться и вести себя как подростки.

«Человек понимает, что не способен изменить свой возраст, поэтому пытается хотя бы внешне выглядеть моложе, более современно», — пояснила Дугенцова.

По ее словам, избавиться от проблемы помогут научные работы и книги на соответствующую тему. Еще один вариант — визит к психологу. Самостоятельно справиться с кризисом достаточно сложно, подчеркнула Дугенцова.

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