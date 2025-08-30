Психолог Дугенцова рекомендовала постепенно вводить ограничения на гаджеты для ребенка

Адаптация ребенка к школьному графику и ограничению экранного времени занимает от одной до трех недель. Об этом рассказала психолог и педагог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт посоветовала не отбирать у детей гаджеты резко, а помогать им постепенно привыкать к новому распорядку.

«Если сразу сказать, что с сегодняшнего дня — никаких игр, никаких рисовашек, все убираешь, то почти всегда будут слезы, скандалы, интриги, расследования», — пояснила специалист.

По ее словам, стоит уменьшать экранное время постепенно. Так, можно договориться убирать телефон вечером раньше обычного. Кроме того, дети должны видеть позитивные моменты в таких мерах.