Психолог Дугенцова развеяла миф о влиянии количества детей в семье на их характер

Множество мифов окружает вопрос воспитания и личностного развития детей, в том числе представления о том, как влияет на это наличие братьев и сестер. Считается, что единственный ребенок может вырасти эгоистом, а дети из многодетных семей — более самоотверженными. Также распространено мнение о том, что личные качества людей, выросших в многодетной семье, зависят от порядка рождения. Однако детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с ОСН , что влияние состава семьи на формирование личности ребенка ограничено.

Как отмечает психолог, взаимосвязь между составом семьи и личностным развитием детей хорошо изучена в психологии, и множество исследований подтверждают, что это влияние значительно меньше, чем принято считать.

«Влияние количества детей на личность, естественно, есть. Я сама по себе это знаю, как человек из многодетной семьи. Но надо сказать, что это влияние значительно меньше, чем принято считать», — сказала собеседница.

По словам эксперта, наличие братьев или сестер и порядок по старшинству действительно могут сказаться на личностном развитии ребенка. Так, у единственных детей часто лучше развита речь и академические навыки, поскольку они больше общаются со взрослыми. А дети из многодетных семей раньше учатся разрешать конфликты и сотрудничать друг с другом, благодаря чему они быстрее развиваются в коммуникативном плане. Однако все эти закономерности незначительны и легко перебиваются воспитанием.

Таким образом, воспитание и стиль общения в семье играют ключевую роль в формировании личности ребенка, а не количество детей в семье, заключила Дугенцова.