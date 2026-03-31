Психолог Дугенцова рассказала, как помочь ребенку преодолеть страх темноты

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, как помочь ребенку преодолеть страх темноты. Этот страх возникает из-за особенностей развития воображения: ребенок способен фантазировать и представлять, что находится в темноте, но еще не всегда может отличить вымысел от реальности.

Специалист подчеркнула, что важно не игнорировать и не обесценивать эмоции ребенка. Признание его страхов помогает снизить уровень тревоги.

«Признание эмоций ребенка, то есть, когда мы говорим: „Тебе страшно, ты сейчас переживаешь, это нормально“, автоматически снижает уровень тревоги», — отметила эксперт.

Для борьбы со страхом темноты могут помочь мягкий свет (например, ночник), ритуалы перед сном (чтение сказок, душ, чистка зубов) и «предметы-защитники» (любимые игрушки). Психолог советует делать постепенные шаги: сначала ребенок засыпает с родителями, затем с приоткрытой дверью и только потом самостоятельно.

Также важно сохранять предсказуемость и спокойствие, поскольку эмоциональное состояние взрослого напрямую влияет на ребенка.