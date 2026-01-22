Психолог Дугенцова рассказала, что ребенок может взять на себя ответственность за питомца примерно с 10 лет

Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, что ребенок может взять на себя ответственность за питомца примерно с 9-10 лет.

По словам эксперта, большинство детей готовы убирать за питомцем, присматривать за ним и выполнять другие необходимые действия в младшем школьном возрасте. До этого возраста ответственность за животное несут взрослые, а ребенок только учится помогать.

Специалист отметила, что о готовности ребенка к ответственности могут говорить умение помнить о договоренностях, развитая эмпатия и способность доводить простые дела до конца.

В дошкольном возрасте можно заводить небольших питомцев, таких как рыбки, улитки, морские свинки или хомячки, но под строгим контролем взрослых. С девяти-десяти лет дети уже способны ухаживать за собакой, кошкой или кроликом.

При распределении обязанностей важно заранее договориться: до девяти лет главным ответственным остается родитель, а ребенок — помощником. После этого возраста можно постепенно передавать зону ответственности ребенку, объясняя, что питомец — это его задача.