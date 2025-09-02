Психолог Дугенцова рассказала, что интерес к предмету поможет преодолеть нежелание детей делать домашнее задание

Когда дети проливают слезы из-за нежелания выполнять домашние задания, важно найти подход к решению этой проблемы. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life поделилась своими рекомендациями.

Как отметила эксперт, для младших школьников важен интерес к предмету. Возможно, учитель использует неэффективные методы преподавания, или программа не соответствует способностям ребенка. Лучший способ — заинтересовать ребенка предметом, который ему не нравится.

«Если ребенок не любит математику, ему стоит объяснить, как этот предмет пригодится в жизни», — сказала Дугенцова.

Например, если мальчик мечтает стать космонавтом, ему нужно объяснить, что для этого необходимо знать физику, а чтобы понять физику — нужно знать математику.

С подростками сложнее. В этом случае важно узнать их желания и амбиции. Подростков можно замотивировать перспективами, объяснив, зачем нужно образование и как оно поможет достичь целей.

«Важно договориться с подростком, а не нравоучать его», — добавила Дугенцова.

Подростка не получится воспитывать так же, как младшего школьника, потому что у него уже есть подсознательное желание двигаться дальше самостоятельно, заключила психолог.