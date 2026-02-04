Психолог Дугенцова призвала учить подростков самостоятельно контролировать время в гаджетах

Для детей дошкольного возраста, особенно до пяти-семи лет, гаджеты лучше не давать вообще или использовать их под строгим родительским контролем. Такое мнение высказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

Как пояснила специалист, с достижением подросткового возраста ситуация меняется. Прямое отбирание гаджетов без объяснений может вызвать протест и подорвать доверие. Подростки не отличают онлайн-общение от реального, поэтому важно договариваться с ними и объяснять последствия нарушения правил.

Психолог посоветовала научить подростка самостоятельно контролировать время, проведенное с гаджетом. Это достигается через взаимное понимание и диалог.