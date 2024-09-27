Психолог Дугенцова призвала делать домашнее задание с ребенком только до 4 класса

Участие родителей в творческих заданиях детей в дошкольном возрасте крайне важно, так как на этом этапе ребенок может не быть готов к самостоятельной работе, отметила сказкотерапевт и семейный психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life .

Он объяснила, что при переходе в начальную школу помощь все еще необходима, но в меньшей степени. Специалист рекомендовала родителям поддерживать детей в выполнении домашних заданий с первого по четвертый класс, разбивая процесс на этапы.

Например, школьник может начинать самостоятельно, а затем обращаться за помощью при возникновении трудностей. С возрастом родительское вовлечение должно уменьшаться, и помощь следует оказывать только в случае реальной необходимости.

«Как только ребенок закончил 4-й класс, научился учиться, то наша задача просто пожинать плоды и сидеть рядом не нужно», — отметила Дугенцова

Если же ребенку просто нужно внимание, лучше приостановить уроки и заняться чем-то совместным.