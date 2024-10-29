Психолог Дугенцова: при панической атаке поможет дыхание по «квадрату»

Панические атаки — серьезная проблема, которая требует срочного решения. Как успокоиться во время приступа, рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с News.ru .

По словам специалиста, в данных ситуациях стоит попробовать дышать по «квадрату».

«Когда вы делаете вдох, задерживаете дыхание, потом делаете выдох и снова задерживаете дыхание. И так по кругу с равными интервалами», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что при соответствующем состоянии следует переводить фокус внимания на тактильные ощущения. Психолог рекомендовала «просканировать» каждую часть тела. Еще один вариант самопомощи — проговаривание названий окружающих предметов.