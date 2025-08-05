Психолог Дугенцова предупредила о развитии агрессии у детей при физических наказаниях

Психолог Дарья Дугенцова сообщила « Москве 24 », что физические наказания подрывают доверие между родителем и ребенком и не улучшают поведение. Такой метод воспитания вызывает лишь страх и ответную агрессию.

По словам эксперта, даже «легкий шлепок» показывает детям, что боль и страх могут быть использованы для решения конфликта. Это формирует агрессию, тревожность и проблемы с обучением.

«Самое важное — признать свою ошибку, извиниться и объяснить ребенку, что вы поступили неправильно. Сказать прямо: „Ты не виноват, я сорвался, мне жаль“», — отметила специалист.

Она также добавила, что у ребенка, который подвергался физическому насилию, выше риск депрессии и нарушений закона в будущем.