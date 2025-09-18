Психолог Дугенцова посоветовала заранее обсудить с ребенком возможные сценарии после ЕГЭ

Психолог Дарья Дугенцова в интервью RT поделилась рекомендациями по организации подготовки к ЕГЭ, чтобы экзамен не стал причиной нервного срыва у школьника.

Дугенцова подчеркнула, что родителям важно разобраться со своими ожиданиями от детей. Она отметила: «Каких базисных баллов они ожидают от своих чад и так далее. То есть сначала желательно разобраться родителям со своими моментами, связанными с ожиданиями».

Психолог рекомендует заранее обсудить с ребенком возможные сценарии после экзамена: «Например, если вдруг он сдал на 80 баллов, то может поступить на бюджет. А если сдал на 60 баллов, то что? И вы начинаете думать, пойдет он в колледж, пойдет он на год работать, будет пересдавать и так далее».

Специалист также советует детям составить список действий при разных результатах экзамена и «выстроить планирование». «Когда, зачем и почему мы занимаемся с репетиторами, проходим курсы какие-то или самостоятельно готовимся», — добавила Дугенцова.