Психолог Дугенцова посоветовала учитывать интересы всех членов семьи, планируя отдых

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, что планирование отдыха с учетом пожеланий каждого члена семьи поможет предотвратить конфликт. Об этом сообщил NEWS.ru .

Она акцентировала, что всегда есть возможность поиска компромиссов и предложила заблаговременно разработать развлекательную программу, чтобы удовлетворить интересы всех.

«Для этого нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации», — подчеркнула психолог.

Дугенцова отметила, что для некоторых важен активный отдых, в то время как другие предпочитают спокойствие и тишину, и это следует принимать во внимание. Причем не стоит обижаться на партнера, если интересы не совпадают.