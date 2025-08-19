Психолог Дугенцова посоветовала плавно сдвигать режим подъема и отхода ко сну за неделю до школы
С началом учебного года дети сталкиваются с трудностями адаптации. Как сделать возвращение к школьным будням менее стрессовым, рассказала детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.
Специалист посоветовала за неделю до школы начать постепенно сдвигать время подъема и отхода ко сну. Плавная перестройка режима снижает тревожность и помогает избежать утренних капризов.
Кроме того, открытые, позитивные диалоги снижают уровень стресса и формируют подсознательную связь «школа = интерес/безопасность». Используйте техники активного слушания и игровые элементы для младших школьников.
По словам психолога, ребенку нужно дать возможность самостоятельно выбрать школьные принадлежности и организовать рабочее место. Это создает ощущение личной ответственности и формирует настрой на начало учебы. Не перегружайте ребенка дополнительными занятиями в первую неделю. Дайте время адаптироваться: и тело, и мозг нуждаются в разогреве, отметила Дугенцова.
После школы спрашивайте не «что было трудного», а «что было интересного». Фиксируйте успехи в «банк достижений» — записи или фото. Подчеркивание позитивных моментов помогает ребенку видеть школу как пространство для роста и новых впечатлений.
Дугенцова добавила, что подготовка к новому учебному году включает не только восстановление режима. Например, можно начать готовить дома еду, которая обычно подается в школьной столовой.