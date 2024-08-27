Психолог Дугенцова: появление детских травм зачастую связано с бездействием родителей

Родители и другие значимые взрослые играют роль в формировании личности ребенка, а также появлении психологических травм. Об этом рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с ОТР .

По ее словам, в данном случае речь идет о бездействии или неправильном поведении взрослых. Важно научить детей оставаться стабильным и помогать себе в стрессовых ситуациях, пояснила эксперт.

Родители, добавила психолог, должны следить за тем, чтобы ребенок не пытался отбросить свои эмоции. Понимание личных ощущений поможет пережить происходящее.