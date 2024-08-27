Психолог Дугенцова: появление детских травм зачастую связано с бездействием родителей
Родители и другие значимые взрослые играют роль в формировании личности ребенка, а также появлении психологических травм. Об этом рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с ОТР.
По ее словам, в данном случае речь идет о бездействии или неправильном поведении взрослых. Важно научить детей оставаться стабильным и помогать себе в стрессовых ситуациях, пояснила эксперт.
Родители, добавила психолог, должны следить за тем, чтобы ребенок не пытался отбросить свои эмоции. Понимание личных ощущений поможет пережить происходящее.
Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более 200 мероприятий за неделю
Нападением на свободную веру назвали запрет УПЦ на Украине
Маск потребовал от Макрона объяснений по поводу задержания Дурова
Технику для обслуживания дорог обновили в Красногорске
Команда из Подмосковья выиграла на чемпионате России по софтболу
Свыше 19 тысяч счетчиков электричества заменили в Подмосковье с начала года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте