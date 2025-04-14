Психолог Дугенцова: аудиокниги и подкасты помогут привить детям любовь к чтению

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как привить подросткам любовь к чтению. В беседе с News.ru специалист призвала не давить на ребенка.

По ее словам, родителям следует предлагать детям литературные произведения, соответствующие их интересам. Кроме того, психолог отметила, что следует отказаться от давления и контроля в пользу обсуждения сюжетов.

«Что делать с подростками, которые не хотят читать? Не давить и не заставлять. Лучше предлагать литературу по интересам», — заявила эксперт.

Дугенцова посоветовала использовать современные форматы — аудиокниги и подкасты. Эти варианты также предполагают развитие школьника.