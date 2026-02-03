Психолог Додонова отметила, что конфликты в рабочих коллективах редко связаны с гендером

Психолог Алина Додонова рассказала «Известиям» , что конфликты в рабочих коллективах редко связаны с гендером, а чаще отражают системное напряжение внутри организации.

Эксперт объяснила, что мужской конфликт, как правило, заметен сразу: в нем проявляется жесткая позиция, прямые слова, борьба за сферу влияния и ресурсы. Женский конфликт, напротив, часто выражается через пассивную агрессию, увеличение дистанции и снижение вовлеченности. Оба типа конфликтов могут быть разрушительными для системы.

Додонова подчеркнула, что напряжение в коллективе обычно формируется под влиянием правил и внешних факторов. Вследствие этого в коллективе может появиться человек, который становится источником конфликта, так как говорит прямо и не поддерживает иллюзию, что все в порядке.

Также психолог отметила влияние устаревших гендерных стереотипов на восприятие поведения сотрудников. «Когда мужчина-руководитель проявляет напор, это воспринимается как норма, как необходимая опция для развития. Когда то же делает женщина, система реагирует тревогой и навешивает ярлыки: "агрессивная", "сложная", "стерва"», — пояснила она.

Додонова считает, что переосмысление гендерных ролей в бизнесе — это вопрос психологической устойчивости и зрелости организации. При таком подходе конфликты становятся инструментом регулирования системы.