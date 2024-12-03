Психолог Анна Девятка рассказала, как распознать профессиональное выгорание. Это состояние может долго оставаться незаметным, отметила эксперт в беседе с RT .

По ее словам, в таких обстоятельствах человек замечает потерю вкуса к жизни, а также начинает искать в себе недостатки.

«Ему кажется, что работа, которой он занимается, не такая замечательная, как раньше. Она не приносит удовольствие. Кроме этого, человек начинает чувствовать себя угнетенно», — добавила специалист.

К признакам эмоционального выгорания она отнесла повышенную светобоязнь и нарушение координации движений. Другие люди в данном случае вызывают перенапряжение, из-за чего хочется бросить все и уехать куда-нибудь подальше, пояснила психолог.